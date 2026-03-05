0.37 Karat Pırlanta Trend Yüzük T9545 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.17 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,14 Karat

Renk : E

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,23 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geleneksel zarafetin modern bir yorumu olan bu kare formlu tasarım, pırlantanın görkemini merkeze alıyor. Çevresini saran ışık halesi, merkezdeki pırlantanın etkisini artırarak parmağınızda zamansız bir parıltı şöleni yaratıyor. Hem asil hem de iddialı bir duruş sergileyen bu yüzük, unutulmaz hikayelerin başrolü olmaya aday.