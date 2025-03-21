Altın Çiçek Charm T5549 Altın, 14 Ayar, 2.99 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Çiçek Charm, doğadan ilham alan zarif tasarımıyla tazelik ve zarafeti yansıtır. Bileklik ve kolyelerinize romantik bir dokunuş katarken, stilinize ışıltılı ve feminen bir hava ekler. Zamansız şıklığıyla her anınıza eşlik eden özel bir aksesuar!