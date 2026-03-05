Altın Anne Trend Kolye
Ürün Kodu : N173097
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17.408 TL
17.408 TL
PEŞİN FİYATINA 5.803 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Anne Trend Kolye T9518
Altın, 8 Ayar, 1,55 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Anneliğin saf ve güçlü duygusu, bu sade ama etkileyici tasarımda hayat buluyor. Altının yumuşak ışıltısı, figürün taşıdığı anlamla birleşerek zarif bir bütünlük oluşturuyor. Günlük stilinize anlam katmak ya da özel bir bağa dokunmak için ideal bir seçim.
Altın Anne Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.55 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Anne Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Anne Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- 8 ayar altın 14 ayara kıyasla ne gibi farklı özellikler sunuyor?
5- 8 ayar yüzde 33 saf altın içerir ve piyasadaki en sert kuyumcu alaşımıdır. Baget gibi geometrik keskin hatlı tasarımlarda şeklini bozulmadan yıllarca korur. Maliyet avantajı sunar; ton olarak 14 ayara göre biraz daha mat görünse de dayanıklılık açısından en güçlü seçenektir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Anne Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.803 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.408 TL
17.408 TL
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