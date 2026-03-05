Altın Anne Trend Kolye T9518 Altın, 8 Ayar, 1,55 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Anneliğin saf ve güçlü duygusu, bu sade ama etkileyici tasarımda hayat buluyor. Altının yumuşak ışıltısı, figürün taşıdığı anlamla birleşerek zarif bir bütünlük oluşturuyor. Günlük stilinize anlam katmak ya da özel bir bağa dokunmak için ideal bir seçim.