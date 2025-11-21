0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9331 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Aşkın ve bağlılığın en saf sembolü olan bu damla pırlanta yüzük, kusursuz tasarımıyla hayranlık uyandırıyor. Doğanın sunduğu en kıymetli hazinenin usta ellerde hayat bulmuş hali, parmağınızda eşsiz bir ışıltı kaynağına dönüşüyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an yanınızda olacak eşsiz bir parça.