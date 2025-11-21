0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRM129
%0
94.776 TL
94.776 TL
PEŞİN FİYATINA 31.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9331
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.60 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Aşkın ve bağlılığın en saf sembolü olan bu damla pırlanta yüzük, kusursuz tasarımıyla hayranlık uyandırıyor. Doğanın sunduğu en kıymetli hazinenin usta ellerde hayat bulmuş hali, parmağınızda eşsiz bir ışıltı kaynağına dönüşüyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an yanınızda olacak eşsiz bir parça.
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.40 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- 2.40 gram altın gövde ile 0.6 karat pırlanta birbirine orantılı mı?
2- Evet. 2.40 gram 14 ayar beyaz altın, 0.6 karat pırlantanın yuvalarını onlarca yıl sabit tutacak minimum metal miktarını temsil eder. Metal azalırsa yuva stabilitesi düşer ve taş gevşeyebilir; artarsa tasarım ağırlaşır ve zariflik kaybolur. Ağırlık dengesi atölyenin teknik imzasıdır.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.6 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Toplam 0.6 karat pırlanta ağırlığı yüzük üzerinde görsel olarak ne kadar belli oluyor?
4- 0.6 karat, çevredeki ışıkta kolayca fark edilen, bakış çeken güçlü bir ışıltı yaratır. Parmakta güçlü ama abartısız bir görünüm sağlar.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 31.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
94.776 TL
94.776 TL
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