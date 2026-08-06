Altın Güneş Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365434
%0
11.696 TL
11.696 TL
PEŞİN FİYATINA 3.899 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Güneş Çift Zincir Bileklik T10798
14 Ayar, Altın, 1.07 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneş ışınlarını anımsatan keskin hatlar, katmanlı zincirlerin yumuşak dokusuyla mükemmel bir denge kuruyor. Günün her saatinde ışığı yakalayan, çabasız ama güçlü bir duruş.
Altın Güneş Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 3.899 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.696 TL
11.696 TL
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