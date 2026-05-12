0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Geometrik Kolye T10154 Altın, 14 Ayar, 1.17 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgiler ve göz alıcı detaylar bu özel kolyede kusursuz bir uyum yakalıyor. Geometrik formu sayesinde çağdaş bir görünüm sunarken, pırlantanın zarif ışıltısı tasarıma sofistike bir dokunuş katıyor. Günlük şıklığı tamamlamak veya unutulmaz bir hediye sunmak için ideal bir parçadır.