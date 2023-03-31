0.07 Karat Elmas Gül Yüzük T2973

0.07 Karat Elmas Gül Yüzük
Ürün Kodu : DR138643
Seçiniz
%0
19.752 TL
19.752 TL
PEŞİN FİYATINA 6.584 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük T2973Rose Altın, 8 Ayar, 2.32 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.07 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimal şıklıkta tasarlanmış olan Lizay marka Elmas Gül Yüzük, zarif bir görünüm sunar. Bu özel yüzük, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlar.
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.32 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki elmas taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.07 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.07 Karat Elmas Gül Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.584 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.752 TL
19.752 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DE20791
0.20 Karat Elmas Gül Küpe
%0
46.080 TL
46.080 TL
Ürün Kodu : DN51079
0.09 Karat Elmas Gül Kolye
%0
25.512 TL
25.512 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL