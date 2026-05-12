0.05 Karat Pırlanta O Harf Kolye T10169 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.40 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bazı harfler yalnızca bir ismi değil, özel anıları ve değerli bağları da temsil eder. O Harf Kolye, kişisel anlam taşıyan sade ve zarif tasarımıyla öne çıkıyor. Kendiniz için anlamlı bir seçim yapabilir ya da sevdiklerinize uzun yıllar hatırlanacak özel bir hediye sunabilirsiniz.