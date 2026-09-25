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PIRLANTA ZÜMRÜT KOLYE

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Ürün Kodu :  DN69083
0.41 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.41 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
54.691 TL
54.691 TL
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18.230 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69104
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
68.539 TL
68.539 TL
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22.846 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68988
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
75.365 TL
75.365 TL
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25.122 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68903
0.29 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.29 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.424 TL
35.424 TL
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11.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69010
0.98 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.98 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
83.008 TL
83.008 TL
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27.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65248
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye
%0
34.464 TL
34.464 TL
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11.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56546
1.76 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye
%0
35.544 TL
35.544 TL
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11.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69110
0.33 Karat Damla Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.33 Karat Damla Zümrüt Kolye
%0
60.336 TL
60.336 TL
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20.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69074
0.50 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.50 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
55.498 TL
55.498 TL
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18.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61884
0.36 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye
%0
45.480 TL
45.480 TL
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15.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69092
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
82.704 TL
82.704 TL
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27.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68855
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
30.331 TL
30.331 TL
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10.110 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69209
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
46.104 TL
46.104 TL
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15.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69116
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Y Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Y Kolye
%0
81.605 TL
81.605 TL
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27.202 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69095
1.04 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.04 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
95.645 TL
95.645 TL
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31.882 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN69098
0.59 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.59 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
74.443 TL
74.443 TL
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24.814 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55987
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.184 TL
35.184 TL
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11.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47355
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57023
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
61.176 TL
61.176 TL
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20.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58606
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye
%0
32.952 TL
32.952 TL
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10.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64820
5.80 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
5.80 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Gerdanlık
%0
426.432 TL
426.432 TL
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142.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18877
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
49.608 TL
49.608 TL
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16.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50144
2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
%0
303.312 TL
303.312 TL
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101.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17938
1.83 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
1.83 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
%0
239.736 TL
239.736 TL
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79.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50693
0.87 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
82.248 TL
82.248 TL
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27.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56667
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
38.208 TL
38.208 TL
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12.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40180
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
%0
285.984 TL
285.984 TL
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95.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56848
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
58.776 TL
58.776 TL
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19.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36792
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.016 TL
35.016 TL
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11.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47572
0.45 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
38.232 TL
38.232 TL
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12.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47742
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
57.768 TL
57.768 TL
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19.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51918
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye
%0
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit

Zümrüt şıklığını ve zarafetini kadınlarla buluşturan Lizay Pırlanta, pırlanta ve zümrütün getirdiği hayranlık uyandıran tasarım stilleriyle akılda kalıcı bir güzellik getiriyor. Kenarları pırlantalarla çevrelenen özel zümrüt taşları kolye formunda kullanıcılarla bir araya geliyor. Tarihten beri en değerli taşlar arasında yer alan zümrüt taşı, antik çağlardan bu yana kadınların en gözde değerli taşlarından sayılıyor. Mücevherlerin en değerli taşlarından olan zümrüt taşlarının çok sayıda pozitif özelliği de bulunuyor. Saydam, ışıltılı ve yeşil taşlardan olan zümrüt taşı yumuşak dokusuyla göz kamaştırıyor.

Zümrüt Pırlanta Kolye: Zarafetle Işıldayan Güzellik

Zümrüt taşı, kalsit ve pirit adı verilen maddeler içerdiği için bazen damarlı bir görüntü oluşturabiliyor. Bu da zümrüt taşının doğallığını vurgulayan detaylar arasında yer alıyor. Oldukça nadir bulunan saf zümrütten üretilen pırlantalı kolyeler ise zümrütün bereket ve neşesini de beraberinde getiriyor. Emerald kesim adı verilen kesim yöntemiyle kesilerek kolye hâline gelen zümrüt taşı, pırlantanın eşsiz güzelliğiyle birlikte daha da çarpıcı bir duruş sergiliyor. Sadakat taşı olarak da anılan zümrüt taşı sadakatinizi ifade etmenin en sade yollarından birini de sunuyor. Zümrüt taşı narin bir taş olduğu için genellikle üzerinde çatlaklar oluşabiliyor ve ısıdan korunmadığında yüksek ısıya maruz kaldığında üzerinde çatlaklar oluşabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için zümrütün en kaliteli hâline Lizay Pırlanta ile ulaşabilir, saf zümrüt taşına sahip olabilirsiniz.

Evlilik yıl dönümü, doğum günü, Anneler Günü, düğün hediyesi, nikah hediyesi, nişan hediyesi gibi çok sayıda özel gün için zümrüt kolyeleri tercih edebilir, sevdiklerinize zümrüt taşının güzelliğini ve zarafetini hediye edebilirsiniz. Ortada büyük bir zümrüt taşı ve etrafını süsleyen pırlanta dizileriyle tasarlanan pırlantalı zümrüt kolye çeşitleriyle oldukça estetik bir görünüş sergileyebilirsiniz. Başarı konusunda özel güçleri olduğu düşünülen zümrüt kolye aile bağlarının güçlenmesine de yardımcı oluyor. Aynı zamanda yaşama duygusunu güçlendirerek sevgi bağlarına da olumlu etkileri bulunuyor. Siz de zümrüt kolyenin pozitif getirilerinden yararlanmak için zümrüt kolyeleri yüzük ve küpelerle birlikte kullanabilir, takım hâline de getirebilirsiniz. Kalp çakrasına sahip olan zümrüt kolye, yeşil tonlarının her birini barındırabiliyor. Yumuşaklığı diğer taşlara oranla daha fazla olan zümrüt kolyeleri, sevgiyi bulmanıza yardımcı olan özel taşlar arasında yer alıyor.

Pırlanta Zümrüt Kolye ile Şıklığınızı Vurgulayın!

Gerdanlık biçiminde tasarlanmış olan zümrüt kolyelerden tektaş olarak hazırlanmış olan zümrüt kolyelere dek çeşitli tasarımlarıyla kadınların beğenisini kazanan Lizay Pırlanta, baget taşlı zümrüt kolyelere de yer veriyor. Baget taşının eşsiz zarafetiyle süslenen zümrüt pırlanta kolyelerin karat değeri de kategori içerisinde ürün açıklamaları arasında bulunuyor. Işığı yayma özelliği de bulunan zümrüt diğer taşlara göre daha az ışıldayan bir taş olmasıyla öne çıkıyor ve bu sayede doğal bir görünüm de sunuyor. Siz de zümrüt kolyeleri gece elbisesi, abiyeler ve günlük kıyafetlerinizle birlikte kullanabilir, önemli iş görüşmeleri ve toplantılarınızda da tercih edebilirsiniz.

Parlaklık seviyesi camla aynı oranda olan zümrüt taşlı kolyeler pırlanta desteğiyle ışıl ışıl parlamanıza yardımcı oluyor. Çeşitli biçimlerde özenle kesilmiş olan elmas biçimli zümrüt kolyeler de bulunuyor. Etrafı pırlantalarla çevrili olan zümrüt taşları birbirinden güzel görüntüler sergileyebiliyor. Siz de Lizay Pırlanta’da satışa sunulan yüksek kaliteli zümrüt mücevherleri tercih ederek sepetinize ekleyebilir, kendinize harika bir armağan verebilirsiniz. Zümrüt pırlanta  kolye kategorisinde bulunan ürünleri zümrüt küpe ve yüzüklerle eşleştirebilir, 3’lü setler hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında Lizay Pırlanta’da satışa sunulan 3’lü zümrüt pırlanta setlerini tercih edebilir, birbiriyle uyumlu görünen pırlanta setlerle göz alıcı bir şıklık yakalayabilirsiniz. Hemen sepete ekleme yapabilir, merak ettikleriniz için Lizay Pırlanta ile iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sepete ekleyerek zümrüt şıklığına Lizay Pırlanta ile hemen ulaşabilirsiniz.  

Zümrüt Taşının Bakımı Nasıl Yapılır?

Zümrüt taşının bakımı diğer taşlara oranla daha hassas özellikler içerdiği için titiz işlemler gerektirebiliyor. Zümrüt taşlarının ara sıra yağ bakımıyla ışıltısının artırılması gerekiyor. Yağ sürerken pırlantalı kısımları hariç tutarak sadece zümrüt taşının üzerine yağ uygulaması yapabilirsiniz. Zümrüt taşını kullanırken dikkat etmeniz gereken bakım ipuçları aşağıda listeleniyor.

  • Zümrüt taşı güçlü darbelerden ve hasarlardan korunması gereken taşlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda yüksek dereceli ısılardan da korunması öneriliyor. Bu işlemlere maruz kalan zümrüt taşları çatlayabiliyor. Çatlayan zümrüt taşlarının ise tadilatı oldukça güç olabiliyor.

  • Zümrüt temizliğinin diğer taşlardan farklı olarak kuru ve nemsiz, yumuşak bezlerle yapılması öneriliyor.

  • Zümrüt taşlarının sertlik oranı yüksek olabiliyor. Ancak buna rağmen temizlik işlemlerinin narin bir şekilde yapılması gerekiyor.

  • Zümrüt taşlarına zarar verebilecek olan kimyasal içerikli deterjanların kullanılmaması da büyük önem taşıyor. Deterjanlar taşların kimyasında değişikliğe neden olabiliyor.

  • Zümrüt taşlı kolyelerin özel mücevher kutularında saklanması öneriliyor. Mücevher kutuları ürünü ısı, nem gibi serbest radikallere karşı koruma altına alabiliyor. Özellikle Lizay Pırlanta’da satışa sunulan mücevher kutularını satın alabilir, tüm takılarınızı kutu içerisinde saklayabilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Kolyeler Günlük Kullanıma Uygun mu?
Zarif ve şık tasarımlarıyla Lizay Pırlanta zümrüt kolyeleri, günlük kullanıma da uyum sağlar. İnce ve minimalist modeller günlük stilinize şıklık katarken, daha gösterişli tasarımlar özel davetlerde göz kamaştırır.
Pırlanta Zümrüt Kolyelerde Trend Tasarımlar Neler?
Lizay Pırlanta’nın koleksiyonlarında öne çıkan trendler arasında ince pırlanta zincirlerle tasarlanmış modern zümrüt kolyeler, vintage ve art deco esintili modeller ile çevresi pırlantalarla süslenmiş tek taş zümrütler bulunuyor.
Pırlanta Zümrüt Kolyeler Nasıl Kombinlenir?
Şık bir görünüm için Lizay Pırlanta zümrüt kolyeler, siyah, beyaz veya pastel tonlarındaki sade kıyafetlerle mükemmel uyum sağlar. Zümrütün doğal yeşil tonu, doğal renklerdeki kombinlerle de zarif bir bütünlük oluşturur.
Pırlanta Zümrüt Kolyeler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Aşkı, yeniliği ve doğayı simgeleyen Lizay Pırlanta zümrüt kolyeleri, yıl dönümü, doğum günü veya sevgililer günü gibi özel anlar için anlamlı ve unutulmaz bir hediye alternatifi sunar.
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