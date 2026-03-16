Altın Taşlı Bombeli Trend Yüzük T9831 Altın, 14 Ayar, 3,98 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bombeli yapısı sayesinde ışığı daha geniş bir yüzeyde toplayan tasarım, parmağınızda tok ve son derece zengin bir duruş sergiliyor. Kendini ödüllendirmekten keyif alan, vintage ruhunu çağdaş bir dokunuşla üzerinde taşımak isteyenler için büyüleyici bir seçenek.