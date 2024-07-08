0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye T5047 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.11 Karat

Kesim : Markiz



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavi tonlarının zarafetiyle tasarlanan bu parça, dinginliği ve asaleti bir arada sunar. İncelikle yerleştirilmiş taşları ve sade çizgileri sayesinde kendine özgü bir stil yaratır. Hem gündelik kombinlerde hem de özel günlerde zarif bir tamamlayıcıdır.