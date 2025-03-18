Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe
Ürün Kodu : E1118224
%0
27.812 TL
27.812 TL
PEŞİN FİYATINA 9.271 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe T5435
Altın, 14 Ayar, 2.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe, zarif tasarımı ve çift sıra ışıltılı taş detaylarıyla göz kamaştırıyor. Klasik halka formuna modern bir dokunuş katan bu küpe, günlük şıklığınızı tamamlamak veya özel anlarınıza zarafet katmak için mükemmel bir seçim. Zamansız ve sofistike bir aksesuar!
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.69 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klik sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarınız için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.271 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.812 TL
27.812 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N147643
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye
%0
82.960 TL
82.960 TL
Ürün Kodu : L019735
Altın Kilit Kelepçe
%0
84.252 TL
84.252 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R167535
Altın Prizma Yüzük
%0
17.340 TL
17.340 TL