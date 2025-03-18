Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe T5435 Altın, 14 Ayar, 2.69 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe, zarif tasarımı ve çift sıra ışıltılı taş detaylarıyla göz kamaştırıyor. Klasik halka formuna modern bir dokunuş katan bu küpe, günlük şıklığınızı tamamlamak veya özel anlarınıza zarafet katmak için mükemmel bir seçim. Zamansız ve sofistike bir aksesuar!