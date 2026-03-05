3.29 Karat Pırlanta Fancy Oval Taşlı Küpe T9593 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.20 gr



Taş: Fancy

Ağırlık: 2,79 Karat

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,5 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Nadir bulunan sarı pırlantaların görkemini oval formla buluştururan bu küpe, lüksün en sıcak ve asil halini temsil ediyor. Çevresindeki beyaz pırlanta haleleri, merkezdeki taşın derinliğini ve parlaklığını zirveye taşıyor. Özel davetlerin en göz alıcı parçası olmaya aday bu ürün, kulaklarınızda adeta birer güneş gibi parlayacak.