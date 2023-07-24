1.74 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T3848 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.74 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve modern Pırlanta Su Yolu Bileklik, her kadının stilini tamamlayacak şık bir aksesuardır. Refined tasarımıyla dikkat çeken bu bileklik, herhangi bir görünümü sofistike bir şekilde tamamlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için bu bilekliği tercih edebilirsiniz.