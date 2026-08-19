Altın Taşlı Çift Alyans
Ürün Kodu : M337321-M337326
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%0
69.632 TL
69.632 TL
PEŞİN FİYATINA 23.211 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Çift Alyans T10901
14 Ayar, Altın, 5.46 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz alıcı taş işçiliği ve altının asil duruşu... Birlikte yazılan bir hikayenin, her detayında zarafet barındıran en prestijli imzası.
Altın Taşlı Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 23.211 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.632 TL
69.632 TL
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