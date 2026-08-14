Altın Renkli Mineli Yüzük
Ürün Kodu : R168607
%0
28.356 TL
28.356 TL
PEŞİN FİYATINA 9.452 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Renkli Mineli Yüzük T10864
14 Ayar, Altın, 2.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minenin canlı renk paleti, altının büyüleyici sıcaklığıyla buluşuyor. Altın Renkli Mineli Yüzük, parmağınızda süzülen neşeli ve sanatsal bir ışık tarlası.
Altın Renkli Mineli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.452 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.356 TL
28.356 TL
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