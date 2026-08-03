Altın Tasarım Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M325359
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33.252 TL
33.252 TL
PEŞİN FİYATINA 11.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Taşlı Kadın Alyans T10696
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 2.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının eşsiz parıltısını zarif taş detaylarıyla harmanlayan bu alyans, zamansız bir estetik sunuyor. Kaliteli işçiliğiyle aşkınızı ömür boyu zarafetle taçlandırın.
Altın Tasarım Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.252 TL
33.252 TL
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