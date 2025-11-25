1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe
Ürün Kodu : DE30749
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47.064 TL
47.064 TL
PEŞİN FİYATINA 15.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe T9363
Rose Altın, 14 Ayar, 2.93 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.14 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab.Ametist
Ağırlık : 1.11 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlantanın en yalın ve en güçlü hali, bu zarif tektaş küpelerde kulaklarınıza ışıltı taşıyor. Her bir taşın titizlikle seçilen berraklığı, altının zarafetiyle birleşerek yüzünüze zamansız bir aydınlık katıyor. Gösterişten uzak ama bir o kadar görkemli bu küpeler, asaleti en saf formunda sunuyor.
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.93 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, İngiliz kilit kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu kapama mekanizması, küpenin kulağa güvenli ve konforlu bir şekilde takılmasına yardımcı olur ve günlük kullanım için pratik bir kullanım sunar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.14 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar rose altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.064 TL
47.064 TL
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