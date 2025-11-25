1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe T9363 Rose Altın, 14 Ayar, 2.93 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Ametist

Ağırlık : 1.11 Karat

Kesim : Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en yalın ve en güçlü hali, bu zarif tektaş küpelerde kulaklarınıza ışıltı taşıyor. Her bir taşın titizlikle seçilen berraklığı, altının zarafetiyle birleşerek yüzünüze zamansız bir aydınlık katıyor. Gösterişten uzak ama bir o kadar görkemli bu küpeler, asaleti en saf formunda sunuyor.