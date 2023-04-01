Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe T3575 Altın, 14 Ayar, 1.66 gr



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Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken altın nazar boncuklu çocuk küpe modelleri, çocuğunuzun görünümüne zarif bir dokunuş katıyor. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu küpeler, hem göz alıcı hem de koruyucu özellikleriyle öne çıkıyor. Çocuğunuz için en iyi seçenek olan altın nazar boncuklu çocuk küpeleri, her yaş grubuna uygun modelleriyle beğeninize sunuluyor. Şimdi siz de çocuğunuzun stilini tamamlayacak bu özel tasarımlara göz atabilirsiniz.