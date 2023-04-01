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Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe

Ürün Kodu : E148258
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16.252 TL
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe T3575

Altın, 14 Ayar, 1.66 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken altın nazar boncuklu çocuk küpe modelleri, çocuğunuzun görünümüne zarif bir dokunuş katıyor. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu küpeler, hem göz alıcı hem de koruyucu özellikleriyle öne çıkıyor. Çocuğunuz için en iyi seçenek olan altın nazar boncuklu çocuk küpeleri, her yaş grubuna uygun modelleriyle beğeninize sunuluyor. Şimdi siz de çocuğunuzun stilini tamamlayacak bu özel tasarımlara göz atabilirsiniz.
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İade Koşulları

Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe Sıkça Sorulan Sorular

1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.66 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Çocukların hassas kulakları için özel olarak güvenli butterfly (kelebek) kapama sistemi kullanılmıştır. Gün boyu hareket halinde bile küpenin düşmesini engeller, batma yapmaz ve güvenli bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
16.252 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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