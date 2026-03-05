0,44 Karat Pırlanta Oval Kolye T9578 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.88 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,31 Karat

Renk: G

Berraklık : SI

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,04 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Beyaz altının asaletini taşıyan bu oval kolye, merkezindeki pırlantanın derin ışığıyla boynunuza sofistike bir dokunuş katıyor. Her detayında ustalığın izlerini barındıran bu ürün, hem gündüz şıklığında hem de gece davetlerinde parıldamanızı sağlar. Modern çizgileriyle zamansız bir parça arayan kadınlar için ideal bir seçim.