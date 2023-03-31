0.08 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye T285 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pure Elegance ifadesini kullanarak Pırlanta Baget Kolye, zarif ve şık bir görünüm sunan bir takı parçasıdır. Bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş ekleyerek tarzınızı tamamlar. pırlanta bagetler, kolyenin parlaklığını ve göz alıcılığını artırır. Bu kolye, zarafetin ve şıklığın simgesi olan Pure Elegance ile tasarlanmıştır.