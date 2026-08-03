Altın Taşlı Başak Erkek Alyans
Ürün Kodu : M335109
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%0
39.916 TL
39.916 TL
PEŞİN FİYATINA 13.305 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Başak Erkek Alyans T10717
14 Ayar, Altın, 3.32 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğal motiflerin ve parıltılı taşların sanatsal harmonisi! Altın Taşlı Başak Kadın Alyans, zayıflamayan ışıltısıyla stilinizi öne çıkarırken anılarınıza eşsiz bir dokunuş yapıyor.
Altın Taşlı Başak Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 13.305 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.916 TL
39.916 TL
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