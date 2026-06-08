0.59 Karat Pırlanta Efektli Safir Trend Kolye
Ürün Kodu : DN64712
%0
32.448 TL
32.448 TL
PEŞİN FİYATINA 10.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.59 Karat Pırlanta Efektli Safir Trend Kolye T10286
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.55 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin etkileyici rengi, ışıkla buluştuğunda adeta büyüleyici bir derinlik kazanıyor. Pırlanta detayların oluşturduğu parlak çerçeve, taşın ihtişamını daha da ön plana çıkarıyor. Güçlü, sofistike ve unutulmaz bir görünüm arayanlar için dikkat çekici bir tercih.
0.59 Karat Pırlanta Efektli Safir Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.448 TL
32.448 TL
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