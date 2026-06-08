0.59 Karat Pırlanta Efektli Safir Trend Kolye T10286 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.35 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.04 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 0.55 Karat

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Safirin etkileyici rengi, ışıkla buluştuğunda adeta büyüleyici bir derinlik kazanıyor. Pırlanta detayların oluşturduğu parlak çerçeve, taşın ihtişamını daha da ön plana çıkarıyor. Güçlü, sofistike ve unutulmaz bir görünüm arayanlar için dikkat çekici bir tercih.