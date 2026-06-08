0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN28548
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%0
39.816 TL
39.816 TL
PEŞİN FİYATINA 13.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye T10279
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.81 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çizgileriyle öne çıkan bu kolye, zarafetin gösterişten çok detaylarda saklı olduğunu hatırlatıyor. Boyunda ışıldayan pırlanta dokunuşu, her stile uyum sağlayan modern bir görünüm yaratıyor. Tek başına kullanıldığında da katmanlı kombinlerde de etkisini koruyan şık bir parça.
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.816 TL
39.816 TL
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