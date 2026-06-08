0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye T10279 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.81 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Çizgileriyle öne çıkan bu kolye, zarafetin gösterişten çok detaylarda saklı olduğunu hatırlatıyor. Boyunda ışıldayan pırlanta dokunuşu, her stile uyum sağlayan modern bir görünüm yaratıyor. Tek başına kullanıldığında da katmanlı kombinlerde de etkisini koruyan şık bir parça.