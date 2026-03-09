3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9636 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7,75 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 3.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Simetrik hatların ve kesintisiz ışıltının mükemmel birleşimi, bu su yolu bileklikte modern bir zarafete dönüşüyor. Beyaz altının modern duruşu, pırlantanın büyüleyici ateşini ön plana çıkararak bileğinizde sofistike bir imza oluşturuyor. Hem klasik hem de çağdaş tarzlara uyum sağlayan, ustalığın eseri bir parça.