3.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık T9827 Beyaz Altın, 14 Ayar, 10,87 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 3.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Işığın hiçbir noktada kesintiye uğramadan boynunuzu çepeçevre sardığı bu tasarım, sonsuzluğun ve pırlantanın en saf halinin simgesi. Beyaz altının kusursuz raylarında art arda dizilen bu görkemli taşlar, her açıdan göz alan büyüleyici bir ateş saçıyor. Mükemmelliği arayan kadınların teninde bir ışık halesi yaratacak, asaletine hayran bıraktıran çok özel bir hediye.