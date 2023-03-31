1.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük T507 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.47 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.92 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Yüzük, zarafetin en ince detaylarını yansıtan bir ifadeyle tasarlandı. Bu muhteşem yüzük, pırlanta ve baget kesim taşlarıyla süslenmiştir. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Sizi etkileyici bir şekilde tamamlayacak olan bu yüzüğü hemen keşfedin.