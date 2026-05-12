0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye T10157 Altın, 14 Ayar, 1.11 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün ilham veren sembollerinden biri olan yıldız figürü, bu özel tasarımda pırlantanın ışığıyla hayat buluyor. Zarif detayları sayesinde dikkat çekici bir görünüm sunarken şıklığını sade bir şekilde koruyor. Hayallerini ve başarılarını kutlamak isteyen kadınlar için anlamlı bir seçimdir.