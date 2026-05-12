0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye
Ürün Kodu : DN65260
%0
19.848 TL
19.848 TL
PEŞİN FİYATINA 6.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye T10157
Altın, 14 Ayar, 1.11 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün ilham veren sembollerinden biri olan yıldız figürü, bu özel tasarımda pırlantanın ışığıyla hayat buluyor. Zarif detayları sayesinde dikkat çekici bir görünüm sunarken şıklığını sade bir şekilde koruyor. Hayallerini ve başarılarını kutlamak isteyen kadınlar için anlamlı bir seçimdir.
0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1,11 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.07 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5-0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.07 Karat Pırlanta Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.848 TL
19.848 TL
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