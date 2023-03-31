2.90 Karat Pırlanta Safir Küpe T2274 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.81 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.96 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markası tarafından tasarlanan şıklık hazinesi içerisinde yer alan Pırlanta Safir Küpe ile stilinizi tamamlayın. Bu eşsiz parça, Lizay kalitesi ve zarafeti ile size özel bir görünüm sunuyor. Şıklığınızı tamamlayacak bu muhteşem küpeyi hemen keşfedin!