0.87 Karat Pırlanta Trend Küpe T2226 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı taş kesimiyle süslenmiş Pırlanta Trend Küpe, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. Bu zarif ve dikkat çekici küpe, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu küpe, hem şıklığıyla hem de dayanıklılığıyla öne çıkar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu göz alıcı küpeyi tercih edebilirsiniz.