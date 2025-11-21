0.30 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T9335 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.06 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Adını taşıdığı asaletle tasarlanan prenses kesim pırlanta yüzük, büyüleyici parıltısıyla göz kamaştırıyor. Dört köşesinden ışıldayan parlaklık, her harekette parmağınızda eşsiz bir şölen yaratıyor. Her güne eşlik edecek, karakteri olan ve iz bırakan bir hediye seçeneği.