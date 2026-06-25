DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

ALTIN KOLYE

         

ALTIN BAGET KOLYELER
ALTIN TREND KOLYE
ALTIN HARF KOLYE
ALTIN KALP KOLYE
ALTIN NAZAR KOLYE
ALTIN ZİNCİR KOLYE
ALTIN KOLYE UCU
ALTIN GERDANLIKLAR
ALTIN SU YOLU GERDANLIKLAR
Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  N179885
Altın Minimal Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Lotus Kolye
7.711 TL
7.711 TL
Sepete Ekle
2.570 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N133925
Altın Gökyüzü Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Gökyüzü Kolye
21.760 TL
21.760 TL
Sepete Ekle
7.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080953
Altın Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Çiçek Kolye
19.720 TL
19.720 TL
Sepete Ekle
6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175254
Altın Taşlı Dal Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Dal Kolye
17.816 TL
17.816 TL
Sepete Ekle
5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179452
Altın Desenli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Kalp Kolye
9.996 TL
9.996 TL
Sepete Ekle
3.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N112219
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye
36.040 TL
36.040 TL
Sepete Ekle
12.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N072502
Altın Üç Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Üç Taşlı Kolye
11.560 TL
11.560 TL
Sepete Ekle
3.853 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175029
Altın Yuvarlak Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yuvarlak Taşlı Kolye
16.184 TL
16.184 TL
Sepete Ekle
5.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174926
Altın Taşlı Yıldız Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yıldız Trend Kolye
15.028 TL
15.028 TL
Sepete Ekle
5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179889
Altın Cupid Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Cupid Kolye
8.500 TL
8.500 TL
Sepete Ekle
2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167610
Altın Baget Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Kolye
15.776 TL
15.776 TL
Sepete Ekle
5.259 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182181
Altın Gömme Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Gömme Taşlı Kolye
100.028 TL
100.028 TL
Sepete Ekle
33.343 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174941
Altın Taşlı İki Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı İki Kalp Kolye
19.856 TL
19.856 TL
Sepete Ekle
6.619 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182182
Altın Çubuk Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Çubuk Kolye
110.840 TL
110.840 TL
Sepete Ekle
36.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182448
Altın Yasemin Çiçeği Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Yasemin Çiçeği Kolye
19.584 TL
19.584 TL
Sepete Ekle
6.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084735
Altın Tasarım Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tasarım Baget Kolye
14.892 TL
14.892 TL
Sepete Ekle
4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178736
Altın Balık Kuyruk Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Kuyruk Kolye
9.044 TL
9.044 TL
Sepete Ekle
3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N158142
Altın Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Kolye
15.504 TL
15.504 TL
Sepete Ekle
5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182005
Altın Koza Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Koza Kolye
69.292 TL
69.292 TL
Sepete Ekle
23.097 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179344
Altın Kaktüs Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kaktüs Kolye
7.072 TL
7.072 TL
Sepete Ekle
2.357 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N181715
Altın Kare Aşk Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Kare Aşk Gerdanlık
353.872 TL
353.872 TL
Sepete Ekle
117.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179620
Altın Köpek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Köpek Kolye
8.296 TL
8.296 TL
Sepete Ekle
2.765 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179666
Altın Sıçrama Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sıçrama Kolye
9.180 TL
9.180 TL
Sepete Ekle
3.060 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179908
Altın Bagetli Taç Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Bagetli Taç Kolye
8.840 TL
8.840 TL
Sepete Ekle
2.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179806
Altın Kalp Anahtar Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Anahtar Kolye
7.548 TL
7.548 TL
Sepete Ekle
2.516 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178326
Altın Markiz Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Markiz Taşlı Kolye
9.044 TL
9.044 TL
Sepete Ekle
3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178802
Altın Taşlı Kelebek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kelebek Kolye
9.860 TL
9.860 TL
Sepete Ekle
3.287 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178728
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye
8.636 TL
8.636 TL
Sepete Ekle
2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178865
Altın Taşlı Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Kolye
9.044 TL
9.044 TL
Sepete Ekle
3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178731
Altın Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Kolye
7.888 TL
7.888 TL
Sepete Ekle
2.629 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179241
Altın Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Kolye
8.500 TL
8.500 TL
Sepete Ekle
2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179996
Altın Pembe Mineli Taşlı Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pembe Mineli Taşlı Yıldız Kolye
8.636 TL
8.636 TL
Sepete Ekle
2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179730
Altın Kırmızı Mineli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kırmızı Mineli Kalp Kolye
8.636 TL
8.636 TL
Sepete Ekle
2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179366
Altın Yaz Güneşi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yaz Güneşi Kolye
10.744 TL
10.744 TL
Sepete Ekle
3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178517
Altın Pırlanta Şekilli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pırlanta Şekilli Kolye
8.500 TL
8.500 TL
Sepete Ekle
2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178377
Altın Taşlı Çapa Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çapa Kolye
8.636 TL
8.636 TL
Sepete Ekle
2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178563
Altın Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Deniz Yıldızı Kolye
8.636 TL
8.636 TL
Sepete Ekle
2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178659
Altın Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Göz Kolye
7.616 TL
7.616 TL
Sepete Ekle
2.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178987
Altın Yusufçuk Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yusufçuk Kolye
8.500 TL
8.500 TL
Sepete Ekle
2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178451
Altın Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kolye
8.296 TL
8.296 TL
Sepete Ekle
2.765 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N170262
Altın Kalp Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Kalp Gerdanlık
346.460 TL
346.460 TL
Sepete Ekle
115.487 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N179509
Altın Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Kalp Kolye
9.452 TL
9.452 TL
Sepete Ekle
3.151 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N079428
Altın Baget Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Klasik Kolye
11.288 TL
11.288 TL
Sepete Ekle
3.763 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N108887
Altın Damla Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Gerdanlık
67.456 TL
67.456 TL
Sepete Ekle
22.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
20.128 TL
20.128 TL
Sepete Ekle
6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N169491
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye
22.984 TL
22.984 TL
Sepete Ekle
7.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174289
Altın Lotus Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Lotus Trend Kolye
18.904 TL
18.904 TL
Sepete Ekle
6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082869
Altın Baget Kare Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Kare Kolye
9.860 TL
9.860 TL
Sepete Ekle
3.287 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163259
Altın Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Gerdanlık
47.241 TL
47.241 TL
Sepete Ekle
15.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098541
Altın Baget Taşlı Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Taşlı Balık Kolye
17.680 TL
17.680 TL
Sepete Ekle
5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N161615
Altın Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Gerdanlık
47.241 TL
47.241 TL
Sepete Ekle
15.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N065563
Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye
23.120 TL
23.120 TL
Sepete Ekle
7.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167570
Altın Zincirli Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincirli Yonca Kolye
46.648 TL
46.648 TL
Sepete Ekle
15.549 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N154403
Altın Üç İncili Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç İncili Kolye
12.784 TL
12.784 TL
Sepete Ekle
4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163884
Altın Kuyruklu Kedi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuyruklu Kedi Kolye
16.728 TL
16.728 TL
Sepete Ekle
5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167981
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye
131.240 TL
131.240 TL
Sepete Ekle
43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168008
Altın Sedefli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Kalp Kolye
113.900 TL
113.900 TL
Sepete Ekle
37.967 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168081
Altın Taşlı Minimal Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kolye
16.252 TL
16.252 TL
Sepete Ekle
5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175381
Altın Sarkan Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkan Su Yolu Gerdanlık
43.975 TL
43.975 TL
Sepete Ekle
14.658 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182183
Altın Zincirli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Kolye
103.292 TL
103.292 TL
Sepete Ekle
34.431 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168380
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye
26.248 TL
26.248 TL
Sepete Ekle
8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163774
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye
13.668 TL
13.668 TL
Sepete Ekle
4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N078927
Altın Göz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Göz Baget Kolye
23.528 TL
23.528 TL
Sepete Ekle
7.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N153249
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye
19.720 TL
19.720 TL
Sepete Ekle
6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N160888
Altın Kalpli Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Göz Kolye
20.468 TL
20.468 TL
Sepete Ekle
6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166476
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık
179.248 TL
179.248 TL
Sepete Ekle
59.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166604
Altın Taşlı Melek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Melek Kolye
14.688 TL
14.688 TL
Sepete Ekle
4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N078930
Altın Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Kolye
19.176 TL
19.176 TL
Sepete Ekle
6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N137980
Altın Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Kolye
18.360 TL
18.360 TL
Sepete Ekle
6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084201
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye
110.636 TL
110.636 TL
Sepete Ekle
36.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082209
Altın Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Kalp Kolye
12.172 TL
12.172 TL
Sepete Ekle
4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C031046
Altın Ataç Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ataç Zincir
25.908 TL
25.908 TL
Sepete Ekle
8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173381
Altın Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Gerdanlık
26.840 TL
26.840 TL
Sepete Ekle
8.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N065450
Altın Taşlı Ay Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Ay Yıldız Kolye
16.456 TL
16.456 TL
Sepete Ekle
5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098528
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye
19.516 TL
19.516 TL
Sepete Ekle
6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N087150
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye
10.744 TL
10.744 TL
Sepete Ekle
3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N139265
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye
16.864 TL
16.864 TL
Sepete Ekle
5.621 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N086473
Altın Baget Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Klasik Kolye
10.132 TL
10.132 TL
Sepete Ekle
3.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098525
Altın Peri Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Peri Kolye
19.516 TL
19.516 TL
Sepete Ekle
6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N069303
Altın Kalpli Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Yonca Kolye
14.416 TL
14.416 TL
Sepete Ekle
4.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N133505
Altın Taşlı Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yonca Kolye
23.120 TL
23.120 TL
Sepete Ekle
7.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P132452
Altın Orta Taşlı Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Orta Taşlı Yıldız Kolye Ucu
15.504 TL
15.504 TL
Sepete Ekle
5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133414
Altın Ay Güneş Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Güneş Charm
17.068 TL
17.068 TL
Sepete Ekle
5.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P126025
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu
13.668 TL
13.668 TL
Sepete Ekle
4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127574
Altın Taşlı Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yıldız Kolye Ucu
12.512 TL
12.512 TL
Sepete Ekle
4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133385
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Charm
39.916 TL
39.916 TL
Sepete Ekle
13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133401
Altın Halka Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Halka Yıldız Kolye Ucu
13.056 TL
13.056 TL
Sepete Ekle
4.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133320
Altın Kenar Taşlı Üçgen Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kenar Taşlı Üçgen Charm
24.412 TL
24.412 TL
Sepete Ekle
8.137 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134384
Altın Plaka Ay Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Plaka Ay Yıldız Kolye
27.812 TL
27.812 TL
Sepete Ekle
9.271 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127507
Altın Taşlı Love Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Love Kolye Ucu
16.728 TL
16.728 TL
Sepete Ekle
5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N116501
Altın Klasik Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Baget Kolye
14.008 TL
14.008 TL
Sepete Ekle
4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082657
Altın Harfli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Harfli Kolye
16.524 TL
16.524 TL
Sepete Ekle
5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N131373
Altın Baget Taşlı Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Taşlı Yıldız Kolye
20.400 TL
20.400 TL
Sepete Ekle
6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080290
Altın Çift Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Kalp Kolye
17.816 TL
17.816 TL
Sepete Ekle
5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N181384
Altın Tablo Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tablo Harf Kolye
16.116 TL
16.116 TL
Sepete Ekle
5.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082585
Altın Üçgen Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Baget Kolye
15.572 TL
15.572 TL
Sepete Ekle
5.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N083790
Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıra Taşlı Baget Gerdanlık
137.428 TL
137.428 TL
Sepete Ekle
45.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080996
Altın Baget Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Oval Kolye
14.008 TL
14.008 TL
Sepete Ekle
4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N162640
Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık
51.189 TL
51.189 TL
Sepete Ekle
17.063 TL x 3 Taksit

Altın kolyeler, uzun yıllardan beri değerli ve şık takılar olarak tercih edilir. Altın, hem güzel görünmesi hem de değerli olması nedeniyle kolyelerde sıkça kullanılır. Klasik ve modern birçok altın kolye modeli bulunur. Altın kolyeler özel günlerde verilen hediyeler için de popüler bir seçenektir. Farklı altın türleri, tasarımları sayesinde her türlü kıyafetle kombinlenir. Altın kolyeler sade, basit tasarımlardan gösterişli taşlarla süslü modellere kadar geniş yelpazede sunulur. Hem günlük hayatta şık olmak isteyenler hem de özel günlerde dikkat çekmek isteyenler için uygun seçenekler bulunur. Altın dayanıklı ve parlak olduğu için uzun yıllar kullanılır. Farklı altın türleri sayesinde her bütçeye, zevke uygun altın kolye bulmak mümkündür. Lizay Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesi, kişisel tarzınızı yansıtan ideal kolye bulmanızı sağlar.

Altın Kolye Modelleri

Lizay Pırlanta'da, sade ve zarif tasarımlardan gösterişli modellere kadar geniş altın kolye koleksiyonu bulunur. Günlük kullanıma uygun olduğu gibi özel günler için de ideal seçenekler sunan altın kolyeler, farklı zevklere ve bütçelere hitap eder. Lizay Pırlanta’nın popüler altın kolye modelleri şunlardır:

  • Altın Zincirler: Sade, zarif tasarımlarıyla altın zincir kolyeler birçok kişinin beğenisini kazanır. Hem tek başına kullanılabilir hem de farklı kolye uçlarıyla bir araya getirilerek kişiye özel bir görünüm elde edilebilir. Lizay Pırlanta'nın altın tasarım zincir koleksiyonunda yer alan ürünler özenli işçilik yüksek kaliteleriyle öne çıkar.

  • Altın Baget Kolyeler: Baget kesimli altın kolyeler her zaman trend olan, stil sahibi bir aksesuardır. Altın baget kolyelerdeki geometrik taşlar, kolyeye özel derinlik ve şıklık kazandırır. Özellikle günlük kombinlere şık bir dokunuş katmak isteyenler için altın baget kolye ideal seçimdir.

  • Altın Trend Kolyeler: En yeni moda akımlarını takip eden farklı, dikkat çekici tarzlar arayan gençler için trend altın kolyeler ideal bir seçenektir. Özel tasarımları ve göze çarpan detaylarıyla kombinlerinize modern hava katarken kendinizi özgün, şık hissetmenizi sağlar.

  • Altın Gerdanlıklar: Gerdanlıklar klasik, dikkat çekici tasarımlarıyla özel günlerde sıkça tercih edilen takılardır. Lizay Pırlanta'nın altın gerdanlıkları özenli işçilikleri ile öne çıkar. Her zevke, stile uygun geniş bir yelpazede altın gerdanlık seçeneği sunan Lizay Pırlanta, özel günlerinizi unutulmaz kılmanıza yardımcı olur.

  • Altın Kalp Kolyeler: Kalp, aşk ve sevginin simgesi olarak kabul edilir. Bu nedenle altın kalp kolye, sevdiklerimize olan duygularımızı göstermek için sıkça tercih edilen romantik hediyeler arasındadır. Lizay Pırlanta'nın altın kalp kolyeleri ise bu özel hediyeleri daha da anlamlı kılar, sevginizi zarif şekilde ifade etmenizi sağlar.

  • Altın Harf Kolyeler: Harf kolyeleri, sevdiklerinizin baş harflerini veya sizin için özel anlam taşıyan sembolleri üzerinde taşıyarak kişiye özel takı seçeneği sunar. Bu sayede hem kişisel tarzınızı yansıtabilir hem de değerli anılarınızı her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Altından yapılmış harf kolyeler ise şıklığıyla öne çıkar.

  • Altın Nazar Kolyeler: Nazar boncuğu yüzyıllardır kötü göz, negatif enerjiye karşı kullanılan güçlü semboldür. Altınla birleştiğinde hem şık takı haline gelir hem de kültürel önemi nedeniyle özel bir anlam taşır. Altın nazar boncuklu kolye hem zarif görünüm isteyen hem de geleneksel motiflere değer veren kişiler tarafından sıkça tercih edilir.

  • Altın Kolye Uçları ve Charmlar: Altın zincirlerinizi farklı şekillerde taşlarla süslenmiş kolye uçları ve charm'larla kişiselleştirerek takılarınıza renk katabilir, stilinizi özgünleştirebilirsiniz. Farklı temalardaki altın charm'ları bir araya getirerek ilgi alanlarınızı, kişiliğinizi yansıtan tamamen size özel kolye oluşturabilirsiniz.

  • Altın Su Yolu Gerdanlıklar: Su yolu gerdanlıklar dizili taşlarıyla zarif, klasik görünüm sunar. Özellikle özel günler, şık davetler için uygun olan altın su yolu gerdanlıklar, her zaman moda olan şıklığı temsil eder. Altın su yolu gerdanlık hem sade hem de gösterişli tasarımlara sahip olmasıyla her zevke hitap eden bir aksesuardır.

Lizay Pırlanta, farklı zevklere hitap eden geniş bir altın kolye koleksiyonuna sahiptir. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklık katacak seçenekler sunan altın kolye modelleri özenli işçilik, yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Kendinize veya sevdiklerinize özel hediye bulmak için Lizay Pırlanta'yı tercih edebilirsiniz.

Altın Kolye Fiyatları

Altın kolye fiyatları kolyenin tasarımı, altının saflık oranı, yapımında kullanılan işçiliğin kalitesi, üzerindeki taşların türü gibi birçok farklı özelliğe göre belirlenir. Kolyenin ağırlığı da fiyatı etkileyen önemli faktördür. Altın kolye fiyatları kolyenin tasarımı ve yapımında kullanılan işçiliğin kalitesine göre değişiklik gösterir. Özellikle özgün ve detaylı tasarımlara sahip kolyeler genellikle fiyatlarda değişiklik gösterebilir. Farklı tasarımlardaki altın kolyeler sayesinde her zevke hitap eden seçenekler mevcuttur. Böylece kişiler, kendi tarzlarını yansıtan bir kolye seçme imkanına sahip olurlar. Farklı tasarımlar sayesinde kişisel zevkinize ve tarzınıza uygun bir kolye seçerek özel hissedebilirsiniz. Lizay Pırlanta'nın geniş altın kolye koleksiyonunda, size özel bir stil yaratmanıza yardımcı olacak birçok seçeneği bulabilirsiniz.

Altın Kolye Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Lizay Pırlanta altın kolye seçiminde, altının karatına, tasarımına ve kullanım amacına özen göstermek önemlidir. 14K ve 18K altın, hem dayanıklılığı hem de şıklığıyla tercih edilmektedir. Günlük kullanım için sade ve zarif modeller, özel günler için ise taşlı ve gösterişli tasarımlar uygun olacaktır. Ayrıca, altın kolyenin uzunluğu boyun yapınıza uygun olmalıdır.
Altın Kolyelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Lizay Pırlanta altın kolyelerin bakımı, yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlenmesiyle sağlanabilir. Kimyasal temizlik ürünlerinden kaçınılmalı ve takmadan önce parfüm, krem gibi maddelerle temastan kaçınılmalıdır. Altın kolye uzun süre kullanılmadığında, temiz ve kuru bir ortamda saklanmalı ve periyodik bakımlar için bir kuyumcuya gösterilmelidir.
Altın Kolyeler Günlük Kullanım İçin Uygun mu?
Altın kolyeler, Lizay Pırlanta koleksiyonunda günlük kullanım için de uygundur. Minimal ve zarif tasarımlar, günlük kombinlerde rahatça kullanılabilirken, taşlarla süslenmiş ve gösterişli modeller özel günlerde daha çok tercih edilir.
Altın Kolyeler Nasıl Kombinlenir?
Lizay Pırlanta altın kolyeler, sade kıyafetlerle şıklığı artıracak şekilde mükemmel uyum sağlar. Beyaz gömlek, tişört ya da şifon bluzlarla zarif bir görünüm elde edilebilir. Altın kolyenizi minimal takılarla veya şık bir elbiseyle kombinleyebilir, altın bilezik ve küpelerle tamamlayarak şık bir takı seti oluşturabilirsiniz.
DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium