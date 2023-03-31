0.18 Karat Elmas Küpe T2134 Rose Altın, 8 Ayar, 2.84 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lüks ve şıklığın bir araya geldiği Lizay Pırlanta ile Elmas Küpe, zarafetinizi tamamlayacak mükemmel bir parçadır. Bu özel tasarım, herkesin dikkatini çekecek ve size benzersiz bir görünüm kazandıracaktır. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu küpe, elmasların ışıltısını en iyi şekilde yansıtırken, size özgüven ve zarafet katmaktadır. Şıklığınızı tamamlayacak bu eşsiz parçayı hemen keşfedin!