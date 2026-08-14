Altın Oval Taşlı Trend Küpe
Ürün Kodu : E1112968
%0
56.576 TL
56.576 TL
PEŞİN FİYATINA 18.859 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oval Taşlı Trend Küpe T10846
14 Ayar, Altın, 5.50 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Oval Taşlı Trend Küpe, klasikten ödün vermeyen oval formu sezonun yükselen trendleriyle buluşturuyor. Stilinize anında modern ve sofistike bir dokunuş katın.
Altın Oval Taşlı Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 18.859 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.576 TL
56.576 TL
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