Altın Baget Taşlı Trend Gerdanlık
Ürün Kodu : N179688
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%0
139.536 TL
139.536 TL
PEŞİN FİYATINA 46.512 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Trend Gerdanlık T10638
14 Ayar, Beyaz Altın, 12.97 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamana meydan okuyan modern işçilik anlayışı, bugünün popüler ruhunu geleceğe taşıyor. Teninizde gururla sergileyeceğiniz, sevdiklerinize de nesilden nesile aktarılacak ömürlük bir hatıra.
Altın Baget Taşlı Trend Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 46.512 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
139.536 TL
139.536 TL
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