0.07 Karat Elmas Yüzük T2946 Rose Altın, 8 Ayar, 2.11 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Şık Kusursuzluk ile Elmas Yüzük| Lizay, zarafetin ve lüksün simgesi olan bir mücevher markasıdır. Bu özel yüzük, elmasıyla benzersiz bir parıltı sunar. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu yüzük, kusursuzluğun ve şıklığın birleşimini temsil eder. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.