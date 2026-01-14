1,04 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T9463 Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.52 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1,04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bileğinizi bir zırh gibi saran bu kelepçe, baget pırlantaların modern geometrisiyle lüksü yeniden tanımlıyor. Altın gövdenin sağlamlığı ve pırlantaların keskin ışıltısı, bileğinizde güçlü ve sarsılmaz bir şıklık yaratıyor. Özel davetlerde tüm bakışları üzerinizde toplayacak, heykelimsi bir sanat eseri.