Altın Top Top Ağ Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02831
%0
38.352 TL
38.352 TL
PEŞİN FİYATINA 12.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Top Ağ Şahmeran Bileklik T10833
14 Ayar, Altın, 3.52 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Eli büyüleyici bir file gibi saran Altın Top Top Ağ Şahmeran Bileklik, tek hamlede zengin bir takı etkisi yaratıyor. Kombinlerinize anında boyut ve hacim katın.
Altın Top Top Ağ Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 12.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.352 TL
38.352 TL
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