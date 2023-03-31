0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe T2243 Rose Altın, 14 Ayar, 2.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle ve elegan bir şekilde tasarlanmış olan bu pırlanta halka küpe, her kadının stilini tamamlayacak özel bir parçadır. Bu zarif tasarım, herhangi bir kıyafete mükemmel bir şekilde eşlik edecek ve her anınıza şıklık katacaktır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu pırlanta halka küpeyi tercih edebilirsiniz.