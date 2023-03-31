0.05 Karat Pırlanta Efektli Damla Baget Yüzük T521 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve zarif tasarıma sahip olan pırlanta baget yüzük, sanat dokunuşlarıyla öne çıkıyor. Eşsiz bir tarz ve zarafet sunan bu yüzük, her anınıza değer katmak için tasarlandı.