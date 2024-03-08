0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe
Ürün Kodu : DL04900
%0
69.888 TL
69.888 TL
PEŞİN FİYATINA 23.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe T4550
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.90 gram
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.17 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla formunun zarif yorumu bu bileklikte hayat buluyor. İnce taş dokunuşlarıyla dengelenen tasarım, feminen duruşuyla zarafeti ön planda tutar.
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.90 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.32 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 23.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.888 TL
69.888 TL
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