Altın Geometrik Trend Yüzük T9830 Altın, 14 Ayar, 6,95 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Cesur formların altın ve parlak taşlarla buluştuğu bu tasarım, iddialı bir stilin en güçlü temsilcisi. Ustalıkla işlenmiş detaylar, altının o göz alıcı parlaklığıyla birleşerek ellerinize modern bir sanat eseri katıyor. Sınırları aşmayı seven, stiliyle hafızalara kazınmak isteyen kadınlar için tasarlanmış kusursuz bir imza niteliğinde.