Altın Beştaş Yüzük T2667 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Beştaş Yüzük, minimalist şıklığıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Zarif tasarımı ve beş taş detayıyla her tarza uyum sağlar. Kaliteli altın malzemeden üretilmiş olan bu yüzük, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilir. Minimalist tarzıyla sade ve şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Altın Beştaş Yüzük ile kendinizi özel hissedin ve tarzınızı ifade edin.