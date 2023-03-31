0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Markiz Küpe T386 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm Şöleni ile Pırlanta Baget Küpe, zarif ve şık bir görünüm için mükemmel bir seçenektir. Bu küpe, minimalist tasarımıyla dikkat çekerken, pırlanta baget taşıyla da zarafeti tamamlar. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu küpe, her tarza ve kıyafete uyum sağlar. Minimalist ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan bu küpe, her anınıza değer katacaktır.