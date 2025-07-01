0.58 Karat Pırlanta Kalp Küpe T5730 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.58 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif kalp formu ile tasarlanan bu küpe, romantizmin en zarif ifadesi olarak stilinizi tamamlar. Işıltısıyla her anınıza anlam katarken, aşkın ve sevginin sembolünü kulağınızda taşır. Günlük şıklığınızı yükseltmek ya da özel günlerde romantik bir dokunuş eklemek için ideal bir seçimdir.