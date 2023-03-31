0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye T274 Rose Altın, 14 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Kolye, şıklığın ve ifadenin sanatsal bir birleşimidir. Bu zarif ve etkileyici kolye, baget kesim pırlanta taşlarıyla tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir seçimdir. Şık İfade Sanatı'nın en güzel örneklerinden biri olan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir.