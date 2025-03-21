Altın Mineli Taşlı Yüzük T5540 Altın, 14 Ayar, 3.87 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mineli Taşlı Yüzük, zarif mineli detayları ve ışıltılı taşlarla sofistike bir şıklık sunar. Modern tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu yüzük, stilinize renkli ve göz alıcı bir dokunuş katıyor. Günlük ve özel anlar için mükemmel bir aksesuar seçeneği!