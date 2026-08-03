Altın Desenli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M327487
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%0
17.612 TL
17.612 TL
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Kadın Alyans T10706
14 Ayar, Altın, 0.95 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarif dokunuşların ve modern tasarımın mükemmel uyumu! Altın Desenli Kadın Alyans, ışıltılı duruşuyla stilinizi öne çıkarırken anılarınıza eşsiz bir anlam katıyor.
Altın Desenli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.612 TL
17.612 TL
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