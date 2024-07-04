0.40 Karat Pırlanta Baget Kolye T5021 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı parlaklığı ve zarif dokusuyla öne çıkan bu tasarım, hem klasik hem çağdaş stil anlayışına hitap eder. Her anınıza değer katmak için düşünülmüş detaylarla bezeli olan bu özel parça, sadeliğiyle öne çıkarken şıklığı elden bırakmaz.