Altın Taşlı Melek Kanadı Kolye
Ürün Kodu : N180088
%0
9.044 TL
9.044 TL
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Melek Kanadı Kolye T10493
Altın, 14 Ayar, 0.93 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Melek kanadı figürü, koruyucu ve umut dolu anlamını zarif taş detaylarıyla buluşturuyor. Işığı yansıtan yüzeyi sayesinde her harekette farklı bir parıltı sunarken, taşıdığı sembolik değerle çok daha özel bir his uyandırıyor. Kendiniz ya da sevdikleriniz için anlamını yıllarca koruyacak şık bir parçadır. Bazı kanatlar yalnızca kalbi korur.
Altın Taşlı Melek Kanadı Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.044 TL
9.044 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : B352583
Altın Taşlı Çiçek Bileklik
%0
15.572 TL
15.572 TL
Ürün Kodu : R148441
Altın Fiyonk Yüzük
%0
35.700 TL
35.700 TL
Ürün Kodu : E1117650
Altın Halka Sarkıntılı Küpe
%0
23.868 TL
23.868 TL