Altın Taşlı Melek Kanadı Kolye T10493 Altın, 14 Ayar, 0.93 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Melek kanadı figürü, koruyucu ve umut dolu anlamını zarif taş detaylarıyla buluşturuyor. Işığı yansıtan yüzeyi sayesinde her harekette farklı bir parıltı sunarken, taşıdığı sembolik değerle çok daha özel bir his uyandırıyor. Kendiniz ya da sevdikleriniz için anlamını yıllarca koruyacak şık bir parçadır. Bazı kanatlar yalnızca kalbi korur.